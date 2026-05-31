La deuxième victoire consécutive du Paris Saint-Germain en Ligue des champions a réuni près de 9,1 millions de téléspectateurs samedi soir sur M6 et les chaînes Canal+. Cette finale, remportée par le PSG face à Arsenal aux tirs au but, s’est terminée sur le score de 1-1 après prolongation, avant une victoire parisienne 4 tirs au but à 3.

Dans le détail, M6 a rassemblé 6,2 millions de téléspectateurs, tandis que Canal+ et Canal+ Foot ont réuni 2,9 millions de téléspectateurs.

Paris conserve sa couronne européenne

Avec ce nouveau succès, le PSG conserve son titre en Ligue des champions. Le club parisien signe ainsi une performance rare dans le football européen en remportant deux éditions consécutives de la compétition.

Paris rejoint le cercle très fermé des clubs capables d’enchaîner deux sacres européens d’affilée. Le dernier exemple marquant reste le Real Madrid, vainqueur de trois Ligues des champions consécutives entre 2016 et 2018 sous la direction de Zinédine Zidane.

Arsenal avait frappé le premier

La finale avait pourtant mal commencé pour le PSG. Arsenal a ouvert le score très tôt dans la rencontre grâce à Kai Havertz, buteur dès la 6e minute.

Paris a ensuite réagi par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé, qui a permis au club français de revenir dans le match. Après une rencontre indécise et une prolongation sans décision, le titre s’est joué lors de la séance de tirs au but.

Le PSG s’est finalement imposé 4-3 dans l’exercice, décrochant une nouvelle Ligue des champions au terme d’une soirée sous haute tension.