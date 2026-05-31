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PSG champion d’Europe : W9 bouleverse sa soirée pour diffuser les célébrations en direct dès 20h30

31 mai 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
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PSG champion d’Europe : W9 bouleverse sa soirée pour diffuser les célébrations en direct dès 20h30

W9 modifie sa programmation ce dimanche 31 mai pour accompagner les célébrations du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions.

La chaîne proposera une émission spéciale en direct à partir de 20h30, depuis le Parc des Princes. Le dispositif sera entièrement consacré à la fête organisée autour du PSG et de l’équipe de Luis Enrique.

Le Parc des Princes au cœur du dispositif

L’émission sera présentée par Ophélie Meunier. Elle sera entourée de Smaïl Bouabdellah, Xavier Domergue et Virginie Sainsily.

Le plateau prendra place au Parc des Princes, lieu central de cette soirée de célébration. L’objectif est de faire vivre en direct l’ambiance autour du club parisien après son sacre européen.

Des journalistes dans Paris pour suivre la fête

W9 prévoit également des interventions de journalistes présents au Parc des Princes et dans plusieurs lieux de rassemblement à Paris.

Ces duplex permettront de suivre les réactions des supporters, l’ambiance dans la capitale et les moments forts de cette soirée consacrée au Paris Saint-Germain.

Une soirée événement pour le PSG

Avec cette programmation spéciale, W9 accompagne l’un des moments les plus importants de l’histoire du club parisien et du foot francais.

Le rendez-vous est fixé à 20h30 pour une émission en direct, centrée sur les célébrations du PSG et la communion attendue avec ses supporters.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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