W9 modifie sa programmation ce dimanche 31 mai pour accompagner les célébrations du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions.

La chaîne proposera une émission spéciale en direct à partir de 20h30, depuis le Parc des Princes. Le dispositif sera entièrement consacré à la fête organisée autour du PSG et de l’équipe de Luis Enrique.

Le Parc des Princes au cœur du dispositif

L’émission sera présentée par Ophélie Meunier. Elle sera entourée de Smaïl Bouabdellah, Xavier Domergue et Virginie Sainsily.

Le plateau prendra place au Parc des Princes, lieu central de cette soirée de célébration. L’objectif est de faire vivre en direct l’ambiance autour du club parisien après son sacre européen.

Des journalistes dans Paris pour suivre la fête

W9 prévoit également des interventions de journalistes présents au Parc des Princes et dans plusieurs lieux de rassemblement à Paris.

Ces duplex permettront de suivre les réactions des supporters, l’ambiance dans la capitale et les moments forts de cette soirée consacrée au Paris Saint-Germain.

Une soirée événement pour le PSG

Avec cette programmation spéciale, W9 accompagne l’un des moments les plus importants de l’histoire du club parisien et du foot francais.

Le rendez-vous est fixé à 20h30 pour une émission en direct, centrée sur les célébrations du PSG et la communion attendue avec ses supporters.