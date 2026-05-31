— PSG champion d’Europe : Paris déroule une journée de fête entre le Champ-de-Mars, l’Élysée et le Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain poursuit ses célébrations dans la capitale après son nouveau sacre en Ligue des champions. Le grand rassemblement populaire est organisé au Champ-de-Mars, au pied de la tour Eiffel, où près de 100 000 supporters sont attendus pour saluer les joueurs et voir le trophée présenté aux Parisiens. Les joueurs doivent atterrir entre 16h et 16h30. Les accès au site sont ouverts dans l’après-midi afin de permettre au public de rejoindre progressivement la zone de célébration.

Une fête populaire au pied de la tour Eiffel

Le Champ-de-Mars doit devenir le premier grand théâtre de la journée parisienne. Les supporters du PSG sont invités à se rassembler pour accueillir les champions d’Europe et partager un moment de communion autour du trophée. Le dispositif prévoit une présentation de la coupe dans un décor symbolique, avec la tour Eiffel en arrière-plan. Les joueurs doivent venir au contact du public pour célébrer le titre avec les supporters présents sur place.

Les joueurs reçus par le président de la République

Après la célébration au Champ-de-Mars, le PSG doit prendre la direction de l’Élysée. Les joueurs, le staff et les dirigeants du club sont attendus pour une réception officielle par le président de la République. Cette étape institutionnelle marque la reconnaissance nationale du sacre parisien en Ligue des champions, comme l’an passé. Le passage à l’Élysée fait partie du programme des célébrations avant la dernière séquence prévue dans l’enceinte historique du club.

Le Parc des Princes pour conclure la journée

La fête doit ensuite se poursuivre au Parc des Princes, où les supporters parisiens sont attendus pour une grande soirée de célébration. Le stade du PSG accueillera les joueurs, le staff et le trophée pour un dernier moment fort avec le public rouge et bleu. Après le Champ-de-Mars et l’Élysée, le Parc doit servir de point final à cette journée de fête. Le club veut conclure les célébrations dans son stade, devant ses supporters, au cœur de son histoire.