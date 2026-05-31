Gers : un homme placé en garde à vue après la disparition inquiétante d’une collégienne de 11 ans

L’enquête s’accélère après la disparition de Lyhanna, une jeune fille de 11 ans portée disparue depuis vendredi à Fleurance, dans le Gers. Un homme de 41 ans a été placé en garde à vue et une information judiciaire pour enlèvement et séquestration de mineure de moins de 15 ans a été ouverte, a annoncé dimanche la procureure de la République d’Auch, Clémence Meyer.

La collégienne a été vue pour la dernière fois vendredi vers 15h05 à proximité de son établissement scolaire. Selon les premiers éléments de l’enquête, elle aurait été aperçue à bord du véhicule du suspect. Les investigations menées depuis sa disparition ont conduit les enquêteurs à s’intéresser rapidement à cet homme, placé en garde à vue dès samedi.

Pourquoi la thèse de la fugue est rejetée

Lors de son audition, le quadragénaire a affirmé avoir déposé la jeune fille à la piscine municipale de Fleurance. Toutefois, les enquêteurs ont estimé que ses déclarations comportaient plusieurs incohérences et manquaient de précision, renforçant les soupçons à son encontre. Sa garde à vue doit être prolongée jusqu’à lundi afin de poursuivre les investigations.

La procureure a par ailleurs indiqué qu’aucun élément ne permettait de privilégier la thèse de la fugue. Selon les proches et les enquêteurs, Lyhanna n’avait jamais quitté son domicile de cette manière auparavant.

Les recherches se poursuivent activement dans le secteur de Fleurance, notamment aux abords de la piscine évoquée par le suspect. Les autorités mobilisent d’importants moyens pour tenter de retrouver la jeune fille et établir les circonstances exactes de sa disparition.