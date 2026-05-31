— Victor Wembanyama et les Spurs filent en Finales NBA

Les San Antonio Spurs sont en Finales NBA. La franchise texane a validé sa qualification en s’imposant sur le parquet de l’Oklahoma City Thunder, 111-103, lors du Game 7 de la finale de conférence Ouest. Cette victoire conclut une série disputée en sept manches et envoie San Antonio au dernier tour des playoffs pour la première fois depuis 2014. Les Spurs remportent la série 4-3 face au Thunder, tenant du titre, et rejoignent les New York Knicks en Finales NBA.

Wembanyama décisif

Victor Wembanyama a terminé le match décisif avec 22 points et 7 rebonds. Le Français a été désigné MVP de la finale de conférence Ouest, récompense individuelle qui accompagne la qualification collective de San Antonio. Sur l’ensemble de la série, Wembanyama a porté les Spurs des deux côtés du terrain. Sa présence défensive, son volume offensif et son impact dans les moments de rupture ont structuré la victoire de San Antonio face à Oklahoma City.

Un collectif texan à la hauteur du moment

San Antonio n’a pas reposé sa qualification sur un seul joueur. Julian Champagnie a ajouté 20 points, dont six paniers à trois points, dans le Game 7. Stephon Castle, De’Aaron Fox, Dylan Harper, Keldon Johnson et Devin Vassell ont également contribué au scoring. Cette répartition offensive a permis aux Spurs de résister au retour du Thunder dans le quatrième quart-temps. Même après la sortie de Wembanyama pour six fautes, San Antonio a conservé son avance et maîtrisé les possessions décisives.

Le Thunder tombe malgré Gilgeous-Alexander

Oklahoma City a été porté par Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 35 points et 9 passes décisives. Mais le Thunder n’a pas trouvé assez de relais pour prolonger sa défense de titre. San Antonio a mieux géré la fin de match. Le contre de Luke Kornet dans les dernières minutes a pesé lourd dans la séquence finale, au moment où Oklahoma City tentait de revenir au score.

Retour en Finales, douze ans après

Les Spurs n’avaient plus atteint les Finales NBA depuis 2014, année de leur dernier titre. La qualification marque le retour de San Antonio au sommet de la conférence Ouest, après plusieurs saisons de reconstruction. La franchise texane disputera désormais le titre face aux New York Knicks. Le duel aura une portée historique : les deux équipes s’étaient déjà affrontées en Finales NBA en 1999, avec un sacre des Spurs.

Les Knicks attendent San Antonio

Les Finales NBA 2026 débuteront le mercredi 3 juin à San Antonio. Le Game 1 opposera les Knicks aux Spurs au Frost Bank Center. Le Game 2 se jouera également à San Antonio, le vendredi 5 juin. San Antonio est à quatre victoires d’un nouveau titre NBA. New York, de son côté, retrouve les Finales avec l’occasion de mettre fin à une très longue attente.