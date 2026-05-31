Mer de Chine méridionale : Pékin déploie ses forces près du récif de Scarborough après une mise en garde de Manille

La Chine a annoncé dimanche avoir mené des patrouilles militaires et des opérations de garde-côtes autour du récif contesté de Scarborough, en mer de Chine méridionale. Cette démonstration de force intervient alors que les Philippines ont récemment affirmé continuer à faire face à une « grave menace » de la part de Pékin malgré une accalmie relative des tensions régionales.

Selon l’armée chinoise, des unités navales et aériennes ont effectué des patrouilles de préparation au combat dans les eaux et l’espace aérien entourant le récif. Pékin affirme que ces opérations visent à répondre à ce qu’elle qualifie de « violations des droits » et d’« actes provocateurs », sans toutefois désigner explicitement de pays.

Les garde-côtes chinois ont également indiqué avoir conduit des missions de maintien de l’ordre dans la zone. Ils affirment être intervenus ce mois-ci contre plusieurs navires accusés de mener des activités jugées illégales, sans fournir davantage de détails sur leur identité ou sur la nature exacte des incidents.

Cette opération intervient quelques jours après un exercice maritime conjoint de cinq jours mené par les forces des Philippines et des United States à proximité du récif de Scarborough. Il s’agissait du troisième exercice de ce type organisé depuis le début de l’année, avec pour objectif affiché de renforcer l’interopérabilité militaire et la sécurité maritime.

Le récif de Scarborough constitue l’un des points de friction les plus sensibles de la mer de Chine méridionale. Contrôlé de facto par la China mais revendiqué par les Philippines, cet atoll est régulièrement au centre d’incidents impliquant des navires de pêche, des garde-côtes et des bâtiments militaires des deux pays.

La montée des tensions intervient en parallèle du Dialogue de Shangri-La à Singapour, principal forum asiatique consacré aux questions de défense. Les responsables philippins y ont réaffirmé leurs inquiétudes face aux activités chinoises dans les zones maritimes contestées, tandis que Pékin continue de défendre ses revendications territoriales et sa présence militaire dans cette région stratégique du commerce mondial.