Les coupes budgétaires de Trump fragilisent les enquêtes sur les crimes de guerre russes en Ukraine

Les réductions de financement décidées par l’administration du président américain Donald Trump menacent les efforts internationaux visant à documenter et poursuivre les crimes de guerre présumés commis en Ukraine, selon une enquête de Reuters. Longtemps moteur dans le soutien aux mécanismes de justice internationale, Washington a considérablement diminué son aide aux programmes chargés d’enquêter sur les exactions attribuées aux forces russes.

Ces coupes budgétaires touchent notamment les investigations portant sur des attaques présumées contre des civils, des actes de torture, des violences sexuelles ainsi que des enlèvements d’enfants ukrainiens. Plusieurs organisations et équipes d’enquête, qui dépendaient en partie du financement américain, se retrouvent désormais confrontées à des difficultés croissantes pour poursuivre leur travail sur le terrain.

L’enquête de Reuters cite notamment le cas de Roksolana Makar, enquêtrice de l’organisation ukrainienne Truth Hounds. Malgré les risques liés aux frappes de drones et aux conditions de sécurité précaires, elle s’est rendue dans la ville d’Izium pour recueillir le témoignage d’une femme affirmant avoir été torturée et violée durant l’occupation russe en 2022.

Depuis le début de la guerre, des milliers de témoignages et d’éléments de preuve ont été collectés par des enquêteurs ukrainiens et internationaux. Ces informations constituent la base de futures procédures judiciaires devant les tribunaux ukrainiens ainsi que devant les instances internationales chargées de juger les crimes les plus graves.

Les défenseurs des droits humains craignent que la baisse du soutien financier américain ne ralentisse la collecte de preuves au moment où celle-ci est la plus cruciale. Ils soulignent que les enquêtes sur les crimes de guerre nécessitent des ressources importantes, des experts spécialisés et une présence continue sur le terrain afin de préserver les preuves avant qu’elles ne disparaissent.

Alors que la guerre se poursuit entre la Russie et l’Ukraine, plusieurs organisations estiment que l’affaiblissement de ces programmes pourrait compliquer les futures poursuites judiciaires. Pour les enquêteurs et les victimes, la question est désormais de savoir si la communauté internationale sera en mesure de compenser le retrait partiel des États-Unis afin de garantir que les responsables présumés de crimes de guerre répondent un jour de leurs actes devant la justice.