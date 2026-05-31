Violences après la victoire du PSG : 780 interpellations et des débordements dans plusieurs villes

La victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions a donné lieu à d’importants rassemblements à travers la France dans la nuit de samedi à dimanche. Si les célébrations se sont déroulées sans incident majeur dans de nombreux secteurs, plusieurs villes ont été confrontées à des violences, des pillages et des affrontements avec les forces de l’ordre.

Lors d’un point presse organisé dimanche matin, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a indiqué que 780 personnes avaient été interpellées sur l’ensemble du territoire, soit une hausse de 32 % par rapport à un événement comparable l’an dernier. Au total, 457 gardes à vue ont été prononcées.

La soirée a également été marquée par plusieurs faits graves à Paris. Un homme de 24 ans est décédé après un accident de scooter survenu sur le périphérique au niveau de la porte Maillot. Un adolescent de 17 ans a quant à lui été grièvement blessé lors d’une rixe au couteau dans le 16e arrondissement. Son pronostic vital demeure engagé. Le ministre a par ailleurs indiqué que 57 policiers et gendarmes avaient été blessés au cours des opérations de maintien de l’ordre.

Des pillages recensés dans une quinzaine de villes

Selon le ministère de l’Intérieur, des rassemblements ont eu lieu dans de nombreuses communes françaises. Dans 71 villes, les célébrations ont donné lieu à des débordements nécessitant l’intervention des forces de l’ordre. Une quinzaine de villes ont également été touchées par des pillages visant des commerces.

Laurent Nuñez a salué la réactivité des policiers et gendarmes, soulignant que les interventions avaient permis de limiter l’ampleur des dégradations. Il a assuré qu’un travail judiciaire serait désormais engagé afin d’identifier et de poursuivre les auteurs des violences.

Interrogé sur la proposition d’interdire les rassemblements sur les Champs-Élysées lors de futurs événements sportifs, le ministre a rejeté cette hypothèse. Selon lui, une telle mesure mobiliserait une part trop importante des effectifs alors que ce secteur fait déjà l’objet d’un important dispositif de sécurisation.

Laurent Nuñez a estimé que la situation était restée globalement sous contrôle, tout en reconnaissant les difficultés posées par la présence de groupes venus profiter des festivités pour commettre des violences et des dégradations.