États-Unis : Jerome Powell récompensé pour avoir résisté aux pressions de Donald Trump

Quelques semaines après avoir quitté la présidence de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell va recevoir un prestigieux « Prix du courage » décerné par la Fondation John F. Kennedy. L’ancien patron de la banque centrale est salué pour avoir défendu l’indépendance de l’institution face aux nombreuses pressions exercées par Donald Trump durant son retour à la Maison Blanche.

La cérémonie se déroulera à Boston, où Jerome Powell prononcera son premier discours public depuis qu’il a cédé la présidence de la Fed à Kevin Warsh. Désormais simple gouverneur de l’institution, il a choisi de conserver son siège alors que plusieurs procédures et pressions politiques continuent de viser certains responsables de la banque centrale.

La fondation Kennedy estime que Jerome Powell a joué un rôle essentiel dans la préservation de l’autonomie de la Fed, considérée comme un pilier de la stabilité économique américaine et mondiale. Durant de nombreux mois, Donald Trump a publiquement critiqué le dirigeant de la banque centrale, lui reprochant notamment de maintenir des taux d’intérêt jugés trop élevés pour soutenir la croissance économique.

Une récompense au symbole politique fort

Nommé à la tête de la Fed par Donald Trump en 2018, Jerome Powell est progressivement devenu l’une des principales cibles du président républicain. Depuis janvier 2025, ce dernier a multiplié les attaques verbales à son encontre et tenté d’accélérer son départ. L’administration a également cherché à fragiliser d’autres responsables de la banque centrale, notamment la gouverneure Lisa Cook.

Créé pour récompenser des personnalités ayant fait preuve de courage politique malgré les risques personnels ou professionnels encourus, le prix John F. Kennedy a déjà distingué plusieurs grandes figures internationales, parmi lesquelles Barack Obama, George H. W. Bush, Nancy Pelosi, John McCain ou encore le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Cette année, un second prix spécial sera également attribué aux habitants de Minneapolis et Saint-Paul, deux villes du Minnesota qui se sont retrouvées au cœur des tensions liées à la politique migratoire de l’administration Trump et à plusieurs opérations controversées des forces de l’ordre.