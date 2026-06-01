Le ministre algérien de l’Intérieur attendu à Paris pour une visite placée sous le signe du rapprochement

Le ministre algérien de l’Intérieur, Saïd Sayoud, est attendu ce lundi à Paris pour une visite de travail destinée à poursuivre le rapprochement engagé ces derniers mois entre la France et l’Algérie après une longue période de tensions diplomatiques.

Accueilli à l’aéroport de Roissy par son homologue français Laurent Nuñez, le ministre algérien participera ensuite à une série d’entretiens et de réunions au ministère de l’Intérieur, place Beauvau. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité du déplacement effectué par Laurent Nuñez à Alger en février dernier, considéré comme un premier pas vers une normalisation des relations entre les deux pays.

Les discussions porteront notamment sur la coopération en matière de sécurité, la lutte contre la criminalité organisée, les questions migratoires ainsi que la sécurité civile. Plusieurs responsables des administrations françaises et algériennes doivent également prendre part aux échanges techniques prévus tout au long de la journée.

Une nouvelle étape dans le réchauffement diplomatique

Cette visite intervient dans un contexte d’amélioration progressive des relations franco-algériennes. Emmanuel Macron a récemment réaffirmé sa volonté de restaurer un dialogue « efficace et respectueux » avec Alger, dans le respect des intérêts de chaque pays.

Les relations entre Paris et Alger s’étaient fortement dégradées à partir de l’été 2024 après le soutien officiel de la France au plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental. Cette décision avait conduit l’Algérie à rappeler son ambassadeur et provoqué plusieurs mois de crispations diplomatiques.

Coopération renforcée entre Paris et Alger

Le rapprochement s’est accéléré ces derniers mois avec plusieurs échanges ministériels. Après la visite de Laurent Nuñez à Alger en février, le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, s’est également rendu en Algérie à la mi-mai afin de relancer la coopération judiciaire entre les deux pays.

La journée de travail entre Laurent Nuñez et Saïd Sayoud doit s’achever par un dîner officiel. Les autorités françaises espèrent que cette rencontre permettra de consolider la reprise du dialogue bilatéral et d’approfondir la coopération sur plusieurs dossiers sensibles, notamment la lutte contre les réseaux criminels et la gestion des flux migratoires.