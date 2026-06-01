Cinq morts dans une explosion dans une usine de Hanwha Aerospace en Corée du Sud

Cinq personnes ont été tuées et deux autres blessées lundi à la suite d’une explosion suivie d’un incendie dans une usine exploitée par Hanwha Aerospace à Daejeon, en Corée du Sud.

Selon les autorités, l’explosion s’est produite sur une ligne de production de propergol destiné aux fusées. Les deux survivants ont réussi à quitter les lieux par leurs propres moyens, mais l’un d’eux souffre de graves brûlures.

Les services de secours ont indiqué que les corps des victimes avaient été fortement endommagés, compliquant leur identification. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l’explosion.

D’après les premiers éléments communiqués par l’entreprise, l’accident pourrait s’être produit lors d’une opération de nettoyage d’outils utilisés pour la fabrication du propergol. De l’eau était employée pour éliminer des résidus explosifs lorsque l’incident est survenu, mais les circonstances précises restent à confirmer.

À la suite du drame, le directeur général de Hanwha Aerospace, Son Jae-il, a présenté ses excuses aux familles des victimes et a promis une coopération totale avec les enquêteurs.

L’accident a également eu des répercussions sur les marchés financiers. Les actions de Hanwha Aerospace ont reculé de près de 3 % en séance, tandis que celles de sa maison mère ont également enregistré une baisse.

Hanwha Aerospace est l’un des principaux groupes industriels sud-coréens actifs dans les secteurs de la défense, de l’aéronautique et du spatial, notamment dans la production de moteurs, de systèmes de lancement et d’équipements militaires avancés.