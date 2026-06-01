La République tchèque risque de manquer son objectif de dépenses militaires de l’OTAN

La République tchèque ne parviendra probablement pas à consacrer 2 % de son produit intérieur brut aux dépenses de défense cette année, a déclaré le Premier ministre tchèque, Andrej Babiš, dans un entretien accordé au Financial Times.

Le chef du gouvernement a affirmé que son administration ferait « tout son possible » pour respecter cet engagement pris dans le cadre de l’OTAN. Il a toutefois expliqué que les finances publiques restent sous pression en raison d’un important déficit budgétaire qu’il attribue aux dépenses du précédent gouvernement.

Cette position l’oppose au président tchèque, Petr Pavel, qui a critiqué les réductions prévues dans le budget de la défense pour 2026. Lors de la promulgation de la loi de finances en mars, le chef de l’État avait averti que les dépenses militaires du pays ne correspondaient ni à l’évolution des menaces sécuritaires ni aux engagements pris auprès de l’Alliance atlantique.

Andrej Babiš a néanmoins réaffirmé l’engagement de Prague à atteindre le nouvel objectif fixé par l’OTAN, qui prévoit de porter les dépenses de défense à 3,5 % du PIB d’ici 2035. Selon lui, l’accent devrait toutefois être mis davantage sur les capacités militaires réelles que sur les seuls objectifs budgétaires, estimant que les chiffres de dépenses peuvent être artificiellement gonflés sans améliorer l’efficacité des forces armées.

Cette déclaration intervient alors que les alliés européens de l’OTAN sont soumis à une pression croissante pour renforcer leurs capacités militaires. Selon des informations rapportées récemment, les États-Unis envisagent de réduire certaines capacités militaires mises à disposition des pays européens en cas de crise majeure, poussant les membres européens de l’Alliance à accroître davantage leurs propres moyens de défense.

Le débat sur les dépenses militaires est devenu central au sein de l’OTAN, alors que les tensions géopolitiques persistantes en Europe et dans d’autres régions du monde conduisent les gouvernements à réévaluer leurs priorités budgétaires et leurs capacités de sécurité.