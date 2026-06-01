Le Parti travailliste maltais décroche un quatrième mandat historique

Le Parti travailliste du Premier ministre Robert Abela a remporté les élections législatives à Malte, s’assurant un quatrième mandat consécutif inédit dans l’histoire politique récente de l’archipel. Cette victoire confirme la domination du parti au pouvoir, portée par une économie solide et un taux de chômage parmi les plus faibles d’Europe.

Selon les résultats officiels, les travaillistes conservent leur majorité parlementaire malgré un recul de leur avance par rapport aux précédents scrutins. L’opposition a reconnu sa défaite tout en soulignant que l’écart entre les deux principaux partis s’était réduit.

Des milliers de sympathisants se sont rassemblés devant le siège du Parti travailliste à Hamrun pour célébrer ce succès électoral. Beaucoup arboraient quatre doigts levés, symbole du quatrième mandat consécutif remporté par leur formation politique.

Robert Abela a salué la confiance renouvelée des électeurs et s’est engagé à poursuivre les politiques économiques qui ont favorisé la croissance du pays ces dernières années. Son gouvernement devra toutefois répondre aux critiques concernant la gouvernance, la transparence et le coût de la vie, des thèmes qui ont marqué la campagne électorale.

Le Parti nationaliste, principale force d’opposition, a estimé que la diminution de la majorité travailliste constituait un signal de mécontentement d’une partie de l’électorat. Ses dirigeants ont promis de poursuivre leur travail de reconstruction afin de renforcer leur position lors des prochaines échéances.

Cette élection était particulièrement suivie dans ce petit État membre de l’Union européenne, dont l’économie repose notamment sur les services financiers, le tourisme, les technologies numériques et les jeux en ligne. Malgré les défis internationaux et les pressions inflationnistes, les électeurs ont majoritairement choisi la continuité en reconduisant le gouvernement sortant.

Avec cette victoire, Robert Abela consolide sa place parmi les dirigeants les plus durablement installés au pouvoir dans l’histoire politique récente de Malte, tandis que le Parti travailliste confirme son emprise sur la vie politique nationale.