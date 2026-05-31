Des chevaux s’emballent dans les rues de Rome après des feux d’artifice tirés lors d’une répétition militaire

Une répétition nocturne du défilé de la fête de la République italienne a viré au chaos à Rome lorsque des feux d’artifice tirés sans autorisation ont provoqué un mouvement de panique parmi des dizaines de chevaux participant à la cérémonie.

L’incident s’est produit vendredi soir peu avant 23h30. Selon la police italienne, un agent de la circulation a déclenché des feux d’artifice sans autorisation à proximité du parcours de répétition. Les détonations ont effrayé les chevaux de cérémonie, dont certains étaient montés tandis que d’autres étaient conduits à la main par leurs accompagnateurs.

Pris de panique, plusieurs animaux se sont emballés et ont galopé dans les rues de la capitale italienne, semant la confusion parmi les participants et les forces de sécurité mobilisées pour l’événement.

Les autorités ont indiqué que plusieurs cavaliers ont été blessés lors de l’incident. Aucun décès n’a été signalé, mais les secours ont dû intervenir rapidement pour prendre en charge les personnes touchées et tenter de récupérer les chevaux en fuite.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs chevaux courant librement dans les rues de Rome au milieu de la nuit, tandis que des agents et des organisateurs tentaient de reprendre le contrôle de la situation.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident et les responsabilités liées au tir des feux d’artifice. Les autorités cherchent notamment à comprendre pourquoi ceux-ci ont été déclenchés à proximité d’animaux participant à une cérémonie officielle.

Le défilé concerné était organisé dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la République italienne, dont la fête nationale est commémorée chaque année le 2 juin.

Malgré cet incident spectaculaire, les préparatifs des cérémonies officielles se poursuivent, tandis que les autorités évaluent les conséquences de cet épisode sur l’organisation du défilé.