Trump envisage d’abandonner une série de concerts à Washington après le retrait de plusieurs artistes

Le président américain Donald Trump envisage de renoncer à une série de concerts prévus à Washington dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, après le retrait de plusieurs artistes de la programmation.

L’événement devait constituer l’un des points forts de la « Great American State Fair », une vaste manifestation organisée sur le National Mall entre le Capitole et le Washington Monument. Les festivités, prévues entre la fin juin et le début juillet, devaient mêler concerts, expositions consacrées aux différents États américains et célébrations patriotiques.

Toutefois, plusieurs artistes ont annoncé leur retrait ces derniers jours. Selon des médias américains, certains d’entre eux affirment avoir accepté de participer à ce qu’ils pensaient être une célébration nationale non partisane, avant de découvrir que l’événement était étroitement associé à Donald Trump.

Face à ces désistements successifs, le président américain a indiqué sur son réseau social Truth Social qu’il envisageait d’abandonner la programmation musicale. Il a évoqué la possibilité de remplacer les concerts par un grand rassemblement politique baptisé « America Is Back », centré sur son bilan et ses priorités politiques.

Donald Trump a également affirmé qu’un tel rassemblement pourrait attirer davantage de participants que les concerts initialement prévus. Il a suggéré qu’il pourrait lui-même prendre la parole lors d’un grand discours organisé au cœur de la capitale fédérale.

Cette controverse intervient dans un contexte de tensions croissantes entre le président et une partie du monde culturel américain. Plusieurs artistes et personnalités du spectacle ont régulièrement critiqué Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche, tandis que certains événements culturels ont fait l’objet de débats politiques.

Les organisateurs maintiennent pour l’instant une partie du programme prévu pour les célébrations du 250e anniversaire des États-Unis. Aucune décision définitive n’a encore été annoncée concernant l’avenir des concerts, mais les retraits successifs d’artistes compliquent l’organisation de cet événement symbolique voulu par le président américain.

Les célébrations du quart de millénaire de l’indépendance américaine doivent se dérouler dans tout le pays au cours de l’année 2026 et constituent l’un des principaux rendez-vous nationaux de l’administration Trump.