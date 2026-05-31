— Le PSG de retour en France avec la Ligue des champions : les joueurs ont atterri à Roissy, près de 100.000 supporters attendus au Champ-de-Mars

Les joueurs du Paris Saint-Germain sont arrivés à l’aéroport de Roissy après leur victoire en Ligue des champions. À leur descente de l’avion, plusieurs membres du club ont exhibé la Coupe aux grandes oreilles, sous les applaudissements et les cris de joie.

Les images montrent les joueurs médailles autour du cou, réunis autour du trophée, dans une ambiance de célébration immédiate sur le tarmac. Le retour du PSG en France marque le début d’une journée de fête pour le club et ses supporters.

Roissy en fête, Paris se prépare

L’arrivée de l’équipe a déclenché les premières scènes de liesse dès l’aéroport. Les joueurs, encadrés par le staff et les responsables du club, ont posé avec le trophée avant de rejoindre Paris. Dans la capitale, l’attention se tourne désormais vers le Champ-de-Mars, où une très forte affluence est attendue pour célébrer les champions d’Europe.

Près de 100.000 supporters attendus au Champ-de-Mars

La mairie du 15e arrondissement de Paris prévoit près de 100.000 supporters autour du Champ-de-Mars, à proximité de la tour Eiffel, pour saluer les joueurs du PSG.

Une parade doit permettre aux Parisiens et aux supporters du club de fêter la victoire. Le rassemblement s’annonce massif, avec un dispositif exceptionnel pour encadrer la foule et sécuriser le secteur.

Une célébration historique pour le PSG

Ce retour avec la Ligue des champions constitue un moment fort dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Après les célébrations sur la pelouse, la fête se poursuit désormais en France, entre l’arrivée à Roissy et le grand rassemblement prévu à Paris. Les supporters parisiens sont attendus en nombre pour accueillir les joueurs et célébrer le trophée européen.