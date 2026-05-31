Présidentielle 2027 : Gabriel Attal dévoile sa « promesse française » lors de son premier grand meeting

L’ancien premier ministre, Gabriel Attal a franchi une nouvelle étape dans sa campagne présidentielle en tenant samedi son premier grand meeting à Paris. Devant plusieurs milliers de sympathisants réunis au Parc des expositions de la porte de Versailles, l’ancien Premier ministre a cherché à incarner une alternative fondée sur « l’espoir, l’avenir et l’optimisme », tout en revendiquant son expérience du pouvoir acquise auprès d’Emmanuel Macron.

Au cours de son discours, le candidat de Renaissance a affirmé avoir démontré qu’il était possible de réformer le pays sans le « mettre à feu et à sang ». Se présentant comme un homme d’action, il a mis en avant sa « force d’agir » et sa volonté de dépasser les logiques de blocage qui, selon lui, freinent la transformation du pays.

Attal veut incarner l’avenir du macronisme

Gabriel Attal a notamment fixé un objectif ambitieux : faire de la France la première puissance d’Europe dans les dix prochaines années. Cette ambition constitue ce qu’il a appelé sa « promesse française », articulée autour du redressement économique, de l’innovation, de l’éducation et de la compétitivité du pays.

Ce premier meeting intervient quelques jours après sa déclaration officielle de candidature et marque le lancement d’une séquence politique importante pour l’ancien chef du gouvernement. Il doit désormais s’imposer au sein du bloc central, où la concurrence avec d’autres figures comme Édouard Philippe s’annonce particulièrement intense à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

En misant sur un discours résolument tourné vers l’optimisme et la réforme, Gabriel Attal espère apparaître comme l’héritier naturel du macronisme tout en construisant sa propre identité politique. Les prochains mois devront lui permettre de préciser son programme et de convaincre au-delà du socle électoral du centre.