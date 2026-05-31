Les médicaments anti-obésité pourraient aussi freiner la progression de certains cancers

Déjà utilisés contre le diabète puis l’obésité, les médicaments comme le Wegovy ou le Mounjaro pourraient également jouer un rôle dans la lutte contre certains cancers. Présentée lors du Congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago, une nouvelle étude américaine suggère que ces traitements pourraient réduire le risque de développement de métastases chez des patients déjà atteints d’un cancer.

Les chercheurs ont analysé les données médicales de plus de 20.000 patients atteints de différentes formes de cancer. Parmi eux, environ la moitié recevait des médicaments appartenant à la famille des analogues du GLP-1, utilisés pour favoriser la perte de poids. Les résultats montrent que ces patients ont moins souvent évolué vers un cancer métastatique, notamment dans les cas de cancers colorectal, du foie, du sein et du poumon non à petites cellules.

Le GLP-1 pourrait-il révolutionner d’autres domaines de la médecine ?

Selon les auteurs de l’étude, le recours à ces traitements serait associé à une réduction pouvant atteindre 50 % du risque d’apparition d’un cancer de stade 4 sur une période de cinq ans. Les patients concernés semblent également présenter une meilleure survie globale que ceux ne bénéficiant pas de ces médicaments.

Les spécialistes restent toutefois prudents. À ce stade, il n’est pas encore possible de déterminer si cet effet est directement lié à l’action biologique des médicaments sur les cellules cancéreuses ou s’il résulte d’une amélioration générale de l’état de santé des patients grâce à la perte de poids et à un meilleur contrôle des facteurs de risque.

Ces travaux ouvrent néanmoins de nouvelles perspectives de recherche. Initialement développés contre le diabète, puis devenus une référence dans le traitement de l’obésité, les analogues du GLP-1 sont désormais étudiés pour leurs effets potentiels dans plusieurs domaines, notamment le cancer, l’arthrose ou encore certaines addictions. Des études complémentaires seront nécessaires pour confirmer ces premiers résultats et mieux comprendre les mécanismes impliqués.