Gel des allègements de cotisations : le patronat dénonce une « double peine » pour les entreprises

Les principales organisations patronales françaises montent au créneau contre la décision du gouvernement de geler les allègements de cotisations sociales malgré la hausse automatique du Smic de 2,4 % prévue au 1er juin. Dans une tribune publiée ce dimanche, elles dénoncent une mesure qui pénaliserait particulièrement les entreprises employant de nombreux salariés rémunérés au salaire minimum.

Signée notamment par les présidents du Medef, de la CPME, de l’U2P, de la FNSEA, de l’UDES et de la Fesac, cette prise de position critique une décision prise, selon eux, sans concertation préalable avec les représentants du monde économique. Les organisations patronales regrettent de ne pas avoir été reçues par le gouvernement avant l’annonce de cette mesure.

Le ministre des Comptes publics, David Amiel, a confirmé la semaine dernière que l’enveloppe consacrée aux exonérations de cotisations sur les bas salaires resterait inchangée malgré l’augmentation du Smic. L’exécutif justifie ce choix par la nécessité de réaliser plusieurs milliards d’euros d’économies dans un contexte budgétaire marqué par les conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient.

Une hausse du coût du travail dénoncée

Pour les organisations patronales, cette décision revient à faire supporter aux entreprises une augmentation du coût du travail sans compensation. Elles estiment que les employeurs devront absorber simultanément la revalorisation du salaire minimum et la diminution mécanique des avantages liés aux allègements de charges.

Les représentants des entreprises soulignent que cette mesure intervient alors que le taux de chômage est repassé au-dessus de 8 % et que plusieurs secteurs économiques restent fragilisés. Ils évoquent un « signal préoccupant » susceptible d’affecter l’emploi et l’investissement dans de nombreux territoires.

Appel à une reprise du dialogue

Les signataires de la tribune considèrent que ce gel constitue le quatrième coup de rabot sur les allègements de cotisations en trois ans. Ils jugent cette orientation contre-productive pour la compétitivité des entreprises françaises et craignent des conséquences pour les secteurs employant une main-d’œuvre peu qualifiée.

Face à cette situation, le patronat appelle le gouvernement à renouer le dialogue et à engager une concertation sur le financement de la protection sociale. Plusieurs organisations professionnelles, dont l’Union des métiers de l’hôtellerie-restauration, ont également demandé l’ouverture de discussions afin d’évaluer les conséquences de cette mesure sur l’activité économique et l’emploi.