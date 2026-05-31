— Emmanuel Macron reçoit le PSG après sa deuxième Ligue des champions: «Vous nous avez fait vibrer jusqu’à la dernière seconde»

Emmanuel Macron a reçu dimanche soir les joueurs et le staff du Paris Saint-Germain à l’Élysée, au lendemain de leur deuxième victoire consécutive en Ligue des champions. Le club parisien a conservé son titre européen en battant Arsenal en finale, à Budapest, au terme d’un match conclu aux tirs au but après un score de 1-1. La réception s’est tenue après une journée de célébrations organisée dans la capitale, avec un passage des joueurs au Champ-de-Mars, devant des dizaines de milliers de supporters, avant leur arrivée au palais présidentiel.

« Vous nous avez fait vibrer jusqu’à la dernière seconde »

Devant les joueurs parisiens réunis à l’Élysée, Emmanuel Macron a salué l’exploit sportif du PSG : « Vous nous avez fait vibrer jusqu’à la dernière seconde », a déclaré le chef de l’État, ajoutant : « On a vibré avec vous ».

« Une nouvelle étoile brille sur Paris ! »

Emmanuel Macron avait déjà félicité le PSG dès samedi soir, dans un message publié après le coup de sifflet final. «Une nouvelle étoile brille sur Paris ! Bravo au PSG qui fait rêver toute l’Europe. La France est fière», avait écrit le chef de l’État.

Macron condamne aussi les violences

Le chef de l’État a également évoqué les incidents survenus dans la nuit de samedi à dimanche en marge des célébrations du titre, à Paris et dans plusieurs villes françaises. Emmanuel Macron a salué « l’ensemble de nos forces de l’ordre » et dénoncé « des scènes de violences inacceptables ». Il a conclu fermement : « On ne veut plus voir ça, c’est fini. »

La réception du PSG à l’Élysée a donc mêlé félicitations sportives et rappel à l’ordre, même si le club n’y est absolument pour rien dans les débordements…