Le Brésil enquête sur deux cas suspects d’Ebola malgré des diagnostics de méningite et de paludisme

Les autorités sanitaires brésiliennes poursuivent leurs investigations sur deux cas suspects d’Ebola détectés dans les États de São Paulo et de Rio de Janeiro, malgré des tests ayant révélé d’autres maladies chez les patients concernés.

Selon les autorités locales, un homme hospitalisé dans l’État de São Paulo a été testé positif à la méningite, tandis qu’un patient pris en charge à Rio de Janeiro a été diagnostiqué porteur du paludisme. Les responsables de la santé soulignent toutefois que ces résultats n’excluent pas totalement une infection simultanée par le virus Ebola, raison pour laquelle les enquêtes se poursuivent.

Le ministère brésilien de la Santé a indiqué que le patient hospitalisé à São Paulo, un ressortissant de la République démocratique du Congo récemment revenu de ce pays, souffre d’un état de santé grave. Il a été placé sous assistance respiratoire après avoir développé de la fièvre.

Le second cas concerne une personne hospitalisée dans l’État de Rio de Janeiro après un récent voyage en Ouganda. Les autorités rappellent que ces deux pays africains sont actuellement confrontés à des épidémies d’Ebola.

Les services de santé brésiliens ont mis en place les protocoles sanitaires prévus pour ce type de situation, notamment l’isolement des patients et la réalisation d’analyses complémentaires afin de confirmer ou d’écarter définitivement la présence du virus.

Cette vigilance intervient alors que la République démocratique du Congo fait face à l’une des plus importantes épidémies d’Ebola de ces dernières années. Les autorités sanitaires internationales surveillent également de près la situation en Ouganda.

Aucun cas confirmé d’Ebola n’a pour l’instant été signalé au Brésil, mais les autorités affirment maintenir un niveau élevé de surveillance afin de prévenir tout risque de propagation de la maladie.