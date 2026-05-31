Netanyahu ordonne une avancée plus profonde de l’armée israélienne au Liban contre le Hezbollah

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné dimanche à l’armée israélienne d’étendre son offensive au sud du Liban contre le Hezbollah, malgré le cessez-le-feu annoncé il y a plus de six semaines entre les deux parties.

Cette décision intervient dans un contexte de regain des tensions à la frontière israélo-libanaise. Selon l’armée israélienne, ses forces ont pris le contrôle du château de Beaufort, une forteresse historique vieille de près de neuf siècles, ainsi que d’une crête stratégique dans le sud du Liban. Il s’agit d’une zone particulièrement symbolique, Israël ayant déjà occupé ce secteur avant son retrait du Liban en 2000.

Benjamin Netanyahu a affirmé que l’État hébreu renforcerait son contrôle sur les secteurs utilisés par le Hezbollah, mouvement armé soutenu par l’Iran. Le ministre israélien de la Défense a également indiqué que les forces israéliennes maintiendraient leur présence dans la région de Beaufort.

L’escalade militaire survient après une journée marquée par d’importants tirs de roquettes et de drones du Hezbollah vers le nord d’Israël. Les autorités israéliennes ont qualifié ces attaques parmi les plus intenses depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu en avril. Plusieurs localités du nord du pays ont été placées sous restrictions de sécurité, tandis que des établissements scolaires ont été temporairement fermés.

Selon les autorités libanaises, les affrontements ont provoqué la mort de plus de 3 370 personnes au Liban depuis le début des hostilités le 2 mars. Les combats ont également entraîné le déplacement de plus de 1,2 million d’habitants à travers le pays.

Israël affirme pour sa part avoir perdu 24 soldats et quatre civils au cours de cette période. Les attaques du Hezbollah ont également forcé des dizaines de milliers de résidents du nord d’Israël à quitter leur domicile.

L’armée israélienne a annoncé qu’un de ses soldats avait été tué lors des opérations au Liban. De son côté, le Hezbollah n’a pas encore réagi officiellement à l’annonce de l’élargissement de l’offensive israélienne.

Cette nouvelle phase des opérations militaires fait craindre une aggravation du conflit régional, déjà alimenté par la guerre opposant Israël et l’Iran et par l’implication croissante de groupes alliés de Téhéran dans plusieurs pays du Moyen-Orient.