Le gouverneur du New Jersey accuse des militants extérieurs d’alimenter les tensions autour d’un centre de détention de l’ICE

Le gouverneur du New Jersey, Mikie Sherrill, a affirmé que des personnes venues d’autres États avaient contribué à attiser les tensions lors des manifestations organisées devant le centre de détention pour migrants de Delaney Hall, à Newark.

Selon la gouverneure, cinq des six personnes arrêtées lors des incidents de vendredi n’étaient pas originaires du New Jersey. Elle a également accusé des « groupes extrémistes nationaux » de s’être joints aux rassemblements du week-end, aggravant la situation autour de l’établissement.

Face à la montée des tensions, Mikie Sherrill a ordonné à la police de l’État de prendre le contrôle de la sécurité aux abords du centre. Elle a exhorté les manifestants extérieurs à quitter les lieux, estimant qu’ils ne contribuaient ni à améliorer le sort des détenus ni à soutenir leurs familles.

Le maire de Newark, Ras Baraka, a pour sa part instauré un couvre-feu nocturne autour de Delaney Hall. À partir de minuit, l’accès piéton à l’avenue Doremus a été interdit, tandis que la circulation automobile est désormais limitée aux personnes disposant d’un motif officiel. La mesure s’applique chaque nuit de 21 heures à 6 heures jusqu’à nouvel ordre.

Les autorités locales affirment vouloir éviter toute escalade de la violence tout en maintenant le droit de manifester. Elles insistent également sur la nécessité de recentrer le débat sur les conditions de détention au sein du centre, qui fait l’objet de critiques récurrentes de la part d’associations de défense des droits des migrants.

Le centre de Delaney Hall est devenu ces dernières semaines un point de rassemblement pour les opposants à la politique migratoire de l’administration du président Donald Trump, mais aussi pour les partisans d’un renforcement des contrôles migratoires, donnant lieu à plusieurs face-à-face sous haute surveillance policière.