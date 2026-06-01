Les ventes de voitures neuves repartent à la hausse en France grâce à l’essor de l’électrique

Le marché automobile français a retrouvé des couleurs en mai avec une progression de 3,68 % des immatriculations de voitures particulières neuves par rapport à la même période l’an dernier. Cette reprise est largement portée par la forte dynamique des véhicules électriques, dont les ventes continuent d’accélérer.

Selon les chiffres publiés par la Plateforme automobile (PFA), 128.484 voitures neuves ont été immatriculées en France au cours du mois de mai. Cette embellie intervient après plusieurs mois contrastés marqués par des reculs en début d’année et un rebond observé en mars.

La principale tendance du marché reste la montée en puissance des motorisations électriques. Depuis le début de l’année, les immatriculations de véhicules 100 % électriques ont progressé de 55 %, atteignant 185.714 unités contre 119.475 sur la même période en 2025. Leur part de marché représente désormais 27,8 % des ventes de voitures particulières neuves, contre 17,8 % un an auparavant.

Les véhicules électrifiés au plus haut

En additionnant les ventes de véhicules électriques et hybrides, les motorisations électrifiées ont représenté 35 % des immatriculations en mai, leur niveau le plus élevé observé depuis deux ans. Cette progression confirme l’évolution rapide du marché vers des véhicules moins émetteurs de CO₂, encouragée par les réglementations environnementales et le renouvellement des gammes constructeurs.

Malgré cette amélioration récente, le marché automobile français reste fragile. Sur les cinq premiers mois de l’année, les immatriculations reculent encore légèrement de 0,64 %, avec un total de 668.379 véhicules vendus. Le niveau d’activité demeure également inférieur de près de 29 % à celui enregistré avant la crise sanitaire en 2019.

Des résultats contrastés selon les constructeurs

Les principaux groupes automobiles n’ont pas tous profité de la même manière de cette reprise. Stellantis a enregistré une baisse de 7,71 % de ses immatriculations en mai avec 31.787 véhicules vendus. Le groupe Renault a également reculé de 7,61 %, totalisant 31.873 immatriculations.

À l’inverse, Toyota poursuit sa progression avec une hausse de 4,24 % de ses ventes, tandis que le groupe Volkswagen affiche une croissance plus modeste de 1,55 %. Ces résultats illustrent les profondes mutations du marché automobile européen, où la transition vers l’électrique redistribue progressivement les cartes entre les constructeurs.