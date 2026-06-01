Ebola : deux voyageurs placés à l’isolement au Brésil après des symptômes suspects

Les autorités sanitaires brésiliennes ont placé à l’isolement deux hommes arrivés récemment de République démocratique du Congo (RDC) et d’Ouganda après l’apparition de symptômes compatibles avec le virus Ebola. Les autorités se veulent toutefois rassurantes et estiment que le risque de propagation de la maladie au Brésil et en Amérique du Sud demeure faible.

Le premier patient, arrivé d’Ouganda à Rio de Janeiro le 22 mai, présentait plusieurs symptômes viraux, notamment de la toux, des frissons et des épisodes de diarrhée. Les analyses réalisées ont finalement révélé une infection au paludisme et écarté la présence du virus Ebola. Malgré ces résultats rassurants, l’homme reste placé sous surveillance médicale le temps que les investigations soient définitivement closes.

À São Paulo, un second patient âgé de 37 ans, originaire de République démocratique du Congo, a été admis à l’Institut d’infectiologie Emilio Ribas après avoir présenté des symptômes pouvant évoquer une fièvre hémorragique virale. Les premiers examens ont diagnostiqué une forme sévère de méningite, mais les analyses spécifiques visant à exclure totalement Ebola sont toujours en cours.

Une épidémie qui inquiète les autorités sanitaires

Cette vigilance intervient alors que la République démocratique du Congo fait face à une nouvelle flambée épidémique. Déclarée officiellement le 15 mai, cette épidémie a déjà provoqué plusieurs centaines de décès selon les autorités sanitaires africaines.

D’après les dernières données de l’Africa CDC, plus de 1.000 cas suspects ont été recensés en RDC, dont 246 décès. Le virus a été identifié dans plusieurs provinces du pays ainsi qu’en Ouganda voisin, où de nouveaux cas ont récemment été confirmés.

Une surveillance renforcée aux frontières

Face à cette situation, l’Organisation mondiale de la santé a déclenché une alerte sanitaire internationale. Les autorités brésiliennes ont renforcé leurs protocoles de surveillance pour les voyageurs en provenance des zones touchées afin de détecter rapidement tout cas potentiel.

Le virus Ebola provoque une fièvre hémorragique particulièrement grave, dont le taux de mortalité peut être très élevé en l’absence d’une prise en charge rapide. Les autorités sanitaires rappellent toutefois qu’aucune transmission locale n’a été constatée au Brésil et que les mesures de précaution mises en place visent avant tout à prévenir tout risque de propagation.