Le leader indigène nicaraguayen Brooklyn Rivera meurt en détention à 73 ans

Brooklyn Rivera, figure historique du peuple autochtone miskito et ancien député nicaraguayen, est décédé à l’âge de 73 ans alors qu’il était détenu par les autorités du Nicaragua, selon une annonce du ministère de la Santé du pays.

Le gouvernement a indiqué que Rivera était mort des suites d’une infection au Covid-19. Cette annonce intervient quelques jours seulement après que les autorités eurent confirmé qu’il se trouvait en détention depuis 2023, mettant fin à des mois d’incertitude concernant son sort.

Sa famille, des responsables américains ainsi que des experts des Nations unies avaient à plusieurs reprises demandé des preuves attestant qu’il était toujours en vie. Son arrestation et sa détention avaient suscité de vives critiques de la part d’organisations de défense des droits humains.

Plusieurs de ces organisations ont dénoncé ce qu’elles considèrent comme une détention arbitraire et une persécution politique. Reed Brody, membre du groupe d’experts des Nations unies sur les droits de l’homme au Nicaragua, a estimé que les conditions de détention de Rivera ne pouvaient être dissociées de son décès.

Selon lui, le dirigeant indigène aurait été maintenu pendant plus de deux ans dans une situation assimilée à une disparition forcée, sans accès à un suivi médical indépendant. Il a affirmé que ces circonstances soulevaient de graves interrogations sur les responsabilités des autorités.

L’annonce officielle du décès est intervenue après la diffusion d’informations similaires par plusieurs médias nicaraguayens opérant depuis l’étranger, contraints de quitter le pays à la suite de la répression exercée contre la presse indépendante.

Brooklyn Rivera était l’une des personnalités les plus connues de la communauté miskito, principalement implantée sur la côte caraïbe du Nicaragua. Pendant plusieurs décennies, il s’était engagé dans la défense des droits territoriaux et politiques des peuples autochtones du pays.