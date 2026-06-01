Au moins 55 morts dans une explosion meurtrière dans un village du Myanmar

Au moins 55 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées dans une explosion survenue dimanche dans le village de Kaung Tat, au nord-est du Myanmar, selon des médias locaux et des informations relayées par la BBC.

Le village est contrôlé par l’armée rebelle ta’ang, également connue sous le nom de Armée nationale de libération Ta’ang, qui a indiqué que l’explosion avait été provoquée par la détonation accidentelle de matériaux stockés pour être utilisés dans des activités minières.

Le groupe armé, qui observe actuellement un cessez-le-feu avec l’armée birmane, a confirmé que l’incident avait fait des victimes sans préciser de bilan officiel. Selon les informations rapportées par les médias locaux, parmi les 55 morts figureraient 25 femmes et 30 hommes.

Dans un communiqué publié sur Telegram, le TNLA a présenté ses condoléances aux familles des victimes et aux personnes blessées. Le mouvement a également annoncé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’explosion et d’identifier d’éventuelles responsabilités.

Les autorités rebelles ont promis que toute personne reconnue responsable ferait l’objet de poursuites. Elles se sont également engagées à fournir une assistance médicale, des secours d’urgence et une aide à la réhabilitation des familles touchées.

L’explosion s’est produite vers midi, heure locale, dans cette région montagneuse proche de la frontière chinoise, une zone marquée depuis plusieurs années par les affrontements entre groupes armés ethniques et forces gouvernementales.

Cet accident figure parmi les catastrophes les plus meurtrières enregistrées cette année dans les territoires contrôlés par les mouvements rebelles du Myanmar. Les circonstances exactes du stockage des matériaux ayant explosé n’ont pas encore été précisées.