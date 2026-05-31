— Mbappé humilié après le nouveau sacre du PSG en Ligue des champions : la presse espagnole se déchaîne

Kylian Mbappé se retrouvé au centre de l’actualité en Espagne après le nouveau sacre européen du Paris Saint-Germain. Samedi, le PSG a remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive en dominant Arsenal en finale, après un match terminé à 1-1 puis conclu aux tirs au but. Depuis le départ de l’attaquant français au Real Madrid en 2024, le club parisien a donc réalisé un carton plein sur la scène européenne, en remportant deux fois la Ligue des champions, pendant que le Real Madrid échoue à tous les niveaux depuis deux ans. Ce triomphe a immédiatement relancé un débat brûlant en Espagne : Paris est-il devenu plus fort sans Mbappé ?

Le projet parisien a changé de dimension

Le travail de Luis Enrique est au cœur des commentaires. Depuis la fin de l’histoire avec Mbappé, l’entraîneur du PSG a imposé un projet collectif plus fluide, plus équilibré et surtout victorieux. Un commentaire résume cette évolution avec force : « Luis Enrique a marqué un tournant dans l’histoire du PSG. Alors que le départ de Mbappé semblait ternir l’éclat du club, son projet a commencé à briller de mille feux. » Le départ de Mbappé, d’abord perçu comme une perte, s’est transformé en accélérateur pour le PSG. Le club a perdu sa star, mais il a gagné une équipe.

Deux saisons sans Mbappé, deux Ligue des champions

Les progrès collectifs de Paris sont mis en avant avec insistance. Le PSG la construit la meilleure période européenne de son histoire. Le constat est terrible pour Mbappé, comme l’indique la presse espagnole : « Non seulement ils ont été meilleurs, mais ont été la meilleure équipe pendant deux saisons consécutives. Un miracle que peu avaient anticipé, mais que Luis Enrique avait vu venir. Luis Enrique a su transformer la perte d’un joueur du calibre de Mbappé en un atout plutôt qu’en un problème. »

En deux ans sans Mbappé, Paris a remporté deux titres de champion de France et deux Ligue des Champions. Le bilan est implacable.

Dembélé libéré de l’ombre de Mbappé

Le parallèle avec Ousmane Dembélé renforce encore la comparaison. Avant l’arrivée de Luis Enrique au PSG, Dembélé était présenté comme un joueur irrégulier, frustré de ne pas être la star du spectacle et encore hésitant malgré son talent. Mais son statut a changé avec le nouveau projet parisien, comme l’indiquent les médias espagnols : « La veille de l’arrivée de Luis Enrique au PSG, Dembélé était un joueur irrégulier, lassé de ne pas être la star du spectacle, hésitant malgré son talent. Mais l’Asturien est arrivé, et dès qu’il a été libéré de l’ombre de Mbappé, il a offert à Dembélé le sourire qu’il arbore aujourd’hui. » Dembélé s’est imposé dans le collectif parisien et a marqué en finale. Et surtout, il célèbre désormais une deuxième Ligue des Champions consécutive.Le contraste est cruel. Dembélé soulève une nouvelle Ligue des Champions avec le PSG. Mbappé, lui, regarde son ancien club continuer à gagner sans lui.

Le commentaire insiste sur ce destin croisé : « Dembélé célèbre son deuxième titre consécutif en Ligue des Champions, marquant à nouveau, certes sur penalty, mais marquant tout de même. Et Mbappé est en vacances. Depuis l’arrivée de Kylian au Real Madrid, Luis Enrique affiche un sourire de soulagement. »

Le Real aurait rendu service au PSG

L’attaque la plus dure vise directement le transfert de Mbappé au Real Madrid. L’idée avancée est cinglante : en recrutant l’attaquant français, le club espagnol aurait peut-être aidé Paris plus qu’il ne l’a affaibli : « Certains penseront sans doute que le Real Madrid a rendu un fier service au PSG en recrutant Mbappé, c’est ainsi que Luis Enrique a pu développer sa philosophie de jeu sans pression excessive. »

Le message est implacable : sans la pression liée à Mbappé, Luis Enrique aurait eu les mains libres pour installer son idée de jeu. Le PSG a cessé de dépendre d’une individualité centrale et s’est construit autour d’un collectif dominant.

Mbappé, le grand perdant de la comparaison

La conclusion est sans pitié pour l’attaquant du Real Madrid : « Pour ceux qui l’ignorent encore, en deux ans sans Mbappé, ce sont deux titres de champion de France et deux Ligue des Champions. Kylian, lui, n’a rien gagné… et a empoché des millions. »

Le bilan symbolique est lourd. Paris écrit son histoire européenne sans lui. Dembélé brille dans un collectif champion. Luis Enrique est célébré pour avoir transformé une rupture majeure en domination totale.

Mbappé, lui, se retrouve au cœur d’une comparaison qui tourne nettement à son désavantage. Parti pour franchir un cap au Real Madrid, il voit son ancien club empiler les trophées, jusqu’à donner l’impression que son départ a libéré le PSG plus qu’il ne l’a fragilisé.