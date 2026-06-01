Météo : une belle parenthèse estivale avant le retour des perturbations

Après l’épisode de chaleur exceptionnel de la semaine dernière, ce lundi offre une transition agréable avant l’arrivée d’un temps plus perturbé en provenance de l’Atlantique. Le soleil domine sur une grande partie du pays avec des températures redevenues plus raisonnables, tout en conservant une ambiance estivale.

La matinée est particulièrement agréable avec un peu de fraîcheur dans le nord où les températures s’échelonnent entre 9 et 14°C. Dans le sud, le mercure affiche déjà entre 14 et 18°C, jusqu’à 20 à 22°C près de la Méditerranée. Des conditions idéales pour aérer les logements après plusieurs jours de fortes chaleurs.

L’après-midi, le temps reste largement ensoleillé au sud et les éclaircies dominent sur la plupart des autres régions. Les températures atteignent en moyenne 24°C dans le nord et 27°C dans le sud, offrant une ambiance estivale sans excès. Seul le Finistère verra le ciel se couvrir en fin de journée avec l’arrivée des premières pluies annonçant le retour progressif du courant perturbé atlantique.