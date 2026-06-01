Indian Oil relève le prix des bouteilles de GPL destinées aux entreprises

La compagnie pétrolière publique indienne Indian Oil Corporation a annoncé une hausse du prix des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (GPL) de 19 kilogrammes destinées aux clients commerciaux et industriels.

Cette augmentation concerne principalement les restaurants, hôtels, petites entreprises, ateliers et autres utilisateurs professionnels qui dépendent du GPL pour leurs activités quotidiennes. Les bouteilles de 19 kg sont largement utilisées dans le secteur commercial en Inde, contrairement aux bouteilles domestiques subventionnées destinées aux ménages.

La décision intervient dans un contexte de volatilité persistante des marchés de l’énergie et d’évolution des coûts d’approvisionnement. Les compagnies pétrolières indiennes ajustent régulièrement les prix du GPL commercial en fonction des cours internationaux de l’énergie, des coûts de transport et des fluctuations monétaires.

Cette hausse devrait accroître les charges d’exploitation de nombreux commerces, notamment dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie, déjà confrontés à une augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie.

Les tarifs du GPL commercial sont révisés périodiquement par les principales compagnies énergétiques indiennes, dont Indian Oil, afin de refléter les conditions du marché. Les consommateurs domestiques ne sont généralement pas affectés de la même manière, les mécanismes de soutien gouvernementaux pouvant limiter l’impact des fluctuations de prix sur les ménages.