Les États-Unis et l’Iran échangent de nouvelles frappes malgré le cessez-le-feu

Les tensions entre les États-Unis et l’Iran se sont de nouveau intensifiées après une série de frappes et de contre-frappes menées au cours du week-end, alors que les négociations destinées à mettre fin à trois mois de conflit se poursuivent difficilement.

Selon le commandement militaire américain, les forces américaines ont mené des frappes contre plusieurs installations militaires iraniennes sur la côte du Golfe. Washington affirme avoir ciblé et détruit des systèmes de défense aérienne, une station de contrôle au sol ainsi que deux drones d’attaque iraniens.

L’armée américaine a indiqué que cette opération constituait une réponse à des « actions agressives » de l’Iran, notamment la destruction d’un drone américain MQ-1 qui évoluait, selon Washington, dans l’espace aérien international. Les responsables américains ont affirmé que les équipements visés représentaient une menace pour les navires circulant dans les eaux de la région.

En représailles, le Corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé avoir frappé une base aérienne utilisée par les forces américaines. Les autorités iraniennes n’ont toutefois pas précisé l’emplacement exact de cette installation.

Parallèlement, le Koweït a signalé que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté plusieurs missiles et drones. Les sirènes d’alerte ont retenti dans différentes zones du pays, qui accueille d’importantes installations militaires américaines.

Ces nouveaux échanges interviennent malgré le cessez-le-feu instauré au début du mois d’avril. Depuis son entrée en vigueur, Washington et Téhéran se sont accusés à plusieurs reprises de violations, menant ponctuellement des frappes limitées tout en poursuivant des discussions diplomatiques en vue d’un accord plus durable.

Les négociations restent fragiles et aucun progrès majeur n’a été annoncé jusqu’à présent. Les tensions persistantes continuent d’alimenter les inquiétudes concernant la sécurité du trafic maritime dans le Golfe et la stabilité de l’ensemble de la région.