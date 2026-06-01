Strasbourg : un ostéopathe jugé pour viols et agressions sexuelles sur 22 patientes

Le procès d’un ostéopathe de 37 ans s’ouvre ce lundi devant la cour criminelle du Bas-Rhin à Strasbourg. Vingt-deux femmes se sont constituées parties civiles et accusent le praticien de les avoir violées ou agressées sexuellement lors de consultations dans son cabinet de l’Eurométropole de Strasbourg. L’accusé, qui comparaît libre sous contrôle judiciaire, encourt jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle.

Selon les plaignantes, les faits se seraient déroulés sous couvert d’actes thérapeutiques. Leur avocate souligne que la question de la « confiance thérapeutique » sera au cœur des débats, les patientes estimant avoir été placées dans une situation de vulnérabilité face à un professionnel de santé. L’ostéopathe conteste l’ensemble des accusations. Son avocat affirme qu’il n’y avait « aucun caractère sexuel » dans les gestes reprochés et évoque de simples « maladresses professionnelles ».

Une enquête élargie à partir de plusieurs témoignages

L’affaire trouve son origine dans une première plainte déposée en 2018 par une patiente qui affirmait que le praticien avait introduit sa main sous ses vêtements lors d’une séance. Après plusieurs nouveaux signalements à partir de 2020, les enquêteurs ont approfondi leurs investigations. Un questionnaire adressé à l’ensemble des 470 patients recensés dans le fichier du cabinet a permis d’identifier un nombre bien plus important de victimes présumées. Certaines dénoncent des attouchements, d’autres des viols digitaux.

Les débats devraient se tenir publiquement jusqu’au 12 juin. Les parties civiles espèrent que ce procès permettra d’établir les responsabilités de l’accusé et d’encourager d’éventuelles autres victimes à témoigner. Mis en examen depuis plus de quatre ans, le praticien a l’interdiction d’exercer son activité d’ostéopathe depuis l’ouverture de la procédure judiciaire.