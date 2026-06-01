Revolut renforce ses investissements en France avec 100 millions d’euros supplémentaires

La néobanque britannique Revolut a annoncé un investissement additionnel de 100 millions d’euros en France ainsi que la création de 200 emplois d’ici à 2030. Cette annonce intervient à la veille de l’édition 2026 du sommet Choose France, le rendez-vous annuel consacré à l’attractivité économique du pays et aux investissements étrangers.

L’entreprise avait déjà dévoilé l’an dernier un investissement d’un milliard d’euros sur le territoire français lors de la précédente édition de Choose France. Avec cette nouvelle enveloppe, Revolut confirme sa volonté de renforcer durablement sa présence dans l’Hexagone, l’un de ses principaux marchés européens.

Un plan de développement à long terme

Ces nouveaux engagements s’inscrivent dans le cadre du vaste plan stratégique présenté en septembre dernier à l’occasion des dix ans de la banque en ligne. Fondée en 2015 au Royaume-Uni, Revolut avait alors annoncé un programme de 13 milliards d’euros d’investissements et la création de 10.000 emplois dans le monde sur une période de cinq ans.

À travers ce nouvel investissement, la société entend poursuivre le développement de ses activités en France, notamment dans les services financiers numériques et l’innovation bancaire. Cette annonce constitue également un signal positif pour l’attractivité économique française, à l’heure où le gouvernement cherche à attirer davantage d’investissements internationaux et à soutenir la création d’emplois qualifiés.