Des guérisons nourrissent l’espoir face à l’épidémie d’Ebola en RDC malgré l’apparition de cas suspects à l’étranger

L’épidémie d’Ebola qui touche actuellement la République démocratique du Congo (RDC) continue de mobiliser les autorités sanitaires internationales. Alors que plusieurs cas suspects font l’objet d’enquêtes au Brésil et en Italie, des signes encourageants émergent en Afrique centrale avec la guérison de plusieurs patients contaminés par le virus.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que quatre infirmières traitées pour une infection provoquée par la souche Bundibugyo d’Ebola ont quitté un hôpital de Bunia après leur rétablissement complet. Un technicien de laboratoire avait également guéri quelques jours plus tôt, portant à cinq le nombre total de patients officiellement rétablis.

Les responsables sanitaires estiment que d’autres guérisons pourraient suivre grâce à un diagnostic plus rapide, à un meilleur accès aux soins et au renforcement des mesures de réponse à l’épidémie.

Malgré ces avancées, la situation demeure préoccupante. Selon les dernières données communiquées par les autorités congolaises, le nombre de cas confirmés s’élève désormais à 282, dont 42 décès. Dix-neuf nouveaux cas positifs ont été enregistrés récemment.

L’épidémie, causée par la rare variante Bundibugyo du virus Ebola, touche principalement la RDC ainsi que l’Ouganda voisin. Face à la progression de la maladie, l’OMS a déclaré plus tôt ce mois-ci une urgence de santé publique de portée internationale. L’organisation a toutefois précisé que la situation ne répondait pas aux critères définissant une pandémie mondiale.

Parallèlement, des enquêtes sont en cours au Brésil et en Italie concernant des voyageurs revenus récemment de pays affectés par l’épidémie. Les autorités sanitaires de ces pays cherchent à déterminer si les cas suspects sont effectivement liés au virus.

En visite à Bunia, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a voulu adresser un message d’espoir. Il a rappelé que même si aucun vaccin ni traitement homologué n’existe actuellement contre la souche Bundibugyo, les patients peuvent survivre à la maladie lorsqu’ils bénéficient de soins médicaux appropriés et d’une prise en charge rapide.

Les autorités sanitaires poursuivent leurs efforts pour contenir la propagation du virus, renforcer la surveillance des cas et améliorer les capacités de traitement dans les zones les plus touchées.