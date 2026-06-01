L’Iran accuse les divergences américaines et les frappes israéliennes de freiner les négociations

L’Iran a estimé lundi que les efforts diplomatiques visant à mettre un terme au conflit entre Washington et Téhéran progressaient lentement en raison du manque de confiance entre les deux parties, des positions jugées contradictoires des États-Unis et de la poursuite des opérations militaires israéliennes dans la région.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a déclaré que les discussions se déroulaient dans un climat de profonde méfiance et qu’aucune conclusion définitive n’avait encore été trouvée.

Selon lui, les négociations sont ralenties par les changements fréquents de position de Washington et par l’apparition régulière de nouvelles exigences. Il a affirmé que si ces messages contradictoires relevaient d’une stratégie de négociation américaine, celle-ci ne produirait pas les résultats escomptés avec Téhéran. Si, en revanche, ils reflètent des divergences internes au sein de l’administration américaine, l’Iran estime que les États-Unis doivent rapidement définir une position claire et cohérente.

Les discussions interviennent alors que les échanges militaires se poursuivent malgré le cessez-le-feu instauré au début du mois d’avril. Les deux pays ont continué à mener ponctuellement des frappes et des opérations de représailles, tandis que des négociations indirectes cherchent à établir un accord plus durable.

Téhéran a également mis en cause Israël, estimant que ses actions militaires dans la région sont étroitement liées à celles des États-Unis. Les responsables iraniens considèrent que tout accord destiné à mettre fin aux tensions régionales doit inclure l’application effective du cessez-le-feu au Liban.

Cette déclaration intervient après que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a ordonné à l’armée israélienne de reprendre les frappes contre la banlieue sud de Beyrouth, connue sous le nom de Dahiyeh, un bastion du mouvement Hezbollah.

Pour l’Iran, la stabilité régionale demeure indissociable du respect des accords de cessez-le-feu au Liban et de la réduction des opérations militaires qui continuent d’alimenter les tensions au Moyen-Orient.