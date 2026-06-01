Choose France 2026 : Amazon annonce trois nouveaux sites logistiques et 1.000 emplois supplémentaires

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé lundi la création de trois nouveaux sites logistiques en France, un investissement qui doit permettre la création de 1.000 emplois supplémentaires en CDI. Cette annonce intervient à l’occasion du sommet Choose France, organisé chaque année par l’Élysée pour attirer les investissements étrangers sur le territoire.

Les nouveaux sites seront implantés en Pays de la Loire, en Île-de-France et en Nouvelle-Aquitaine. Amazon a précisé qu’il s’agira d’un centre de distribution et de deux agences de livraison. L’entreprise affirme vouloir poursuivre le développement de son réseau logistique afin d’accompagner la croissance de ses activités en France.

Plus de 8.000 emplois promis d’ici 2028

Selon Amazon, ces nouvelles implantations s’ajoutent au centre de distribution déjà annoncé à Ensisheim, en Alsace, dont l’ouverture est prévue fin 2027. L’ensemble de ces quatre projets représente plus de 400 millions d’euros d’investissements et plus de 3.000 emplois en CDI à terme.

Ces annonces s’inscrivent dans le cadre du vaste plan dévoilé début mai par l’entreprise, qui prévoit plus de 15 milliards d’euros d’investissements en France d’ici 2028. Amazon estime que ce programme permettra de créer plus de 8.000 emplois supplémentaires dans le pays, tout en renforçant ses capacités dans le cloud, l’intelligence artificielle et la logistique. Présente en France depuis 2000, l’entreprise revendique aujourd’hui plus de 25.000 salariés en CDI répartis sur plus de 35 sites.