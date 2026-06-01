Croissance : la Banque de France revoit sa copie pour 2026

La Banque de France s’apprête à réviser ses prévisions économiques pour 2026. Son gouverneur, François Villeroy de Galhau, a annoncé ce lundi que les nouvelles estimations de croissance, attendues à la mi-juin, seront inférieures aux prévisions publiées au mois de mars.

Cette révision intervient après la publication des derniers chiffres de l’Insee, qui ont fait état d’un recul de 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) français au premier trimestre 2026. Une contre-performance inattendue qui a conduit l’institution à revoir son scénario économique pour les prochains mois.

Une croissance plus faible qu’espéré

Invité de Radio Classique, François Villeroy de Galhau a indiqué que plusieurs scénarios étaient actuellement à l’étude, mais que la prévision centrale serait revue à la baisse par rapport au taux de croissance de 0,9 % envisagé jusqu’à présent pour l’année 2026.

Cette dégradation des perspectives intervient dans un contexte économique marqué par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient, la hausse des prix de l’énergie et un ralentissement de l’activité observé dans plusieurs secteurs. Les nouvelles projections de la Banque de France seront particulièrement scrutées par le gouvernement et les acteurs économiques alors que les finances publiques restent sous pression.