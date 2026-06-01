Plus d’un million de Franciliens exposés au risque d’une crue d’envergure

Plus d’un million d’habitants d’Île-de-France vivent aujourd’hui dans des zones directement exposées à une crue majeure comparable à celle de la Seine en 1910, selon une étude publiée par l’Institut Paris Region. Cela représente plus de 8% de la population régionale, tandis que près de 555.000 logements sont également situés dans des secteurs menacés par des inondations liées au débordement des cours d’eau.

Les territoires les plus concernés se concentrent le long de la Seine et de la Marne, où les crues se caractérisent par une montée progressive des eaux. Les experts rappellent qu’une crue centennale reste difficile à prévoir mais qu’elle laisse généralement le temps aux autorités d’anticiper les mesures de protection et d’évacuation nécessaires pour limiter les conséquences humaines et matérielles.

Paris et sa proche banlieue particulièrement vulnérables

Selon l’étude, plus de 70% des habitants potentiellement exposés résident à Paris ou dans sa proche couronne. Le XVe arrondissement de la capitale est le secteur comptant le plus grand nombre de personnes concernées, avec près de 70.000 habitants exposés. Alfortville apparaît quant à elle comme la commune proportionnellement la plus vulnérable, devant Asnières-sur-Seine, Gennevilliers, Colombes et Créteil.

Les spécialistes soulignent que malgré l’efficacité des plans de prévention des risques d’inondation mis en place depuis le début des années 2000, plus de 100.000 logements ont été construits dans des zones inondables. En cas de retour d’une crue similaire à celle de 1910, les conséquences pourraient être considérables : jusqu’à 600.000 personnes inondées dans la Métropole du Grand Paris, cinq millions d’habitants privés d’eau potable et près d’un million sans électricité.