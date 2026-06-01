Choose France 2026 : Emmanuel Macron annonce un montant record de 93 milliards d’euros d’investissements

La neuvième édition du sommet Choose France a battu tous les records. Emmanuel Macron a annoncé lundi 93 milliards d’euros d’investissements étrangers en France, accompagnés de plus de 15.000 créations d’emplois. Un montant inédit qui dépasse à lui seul les promesses cumulées des huit précédentes éditions de l’événement, lancées en 2018 pour renforcer l’attractivité économique du pays.

Au total, 71 projets d’investissement ont été dévoilés à l’occasion de cette édition 2026. Parmi eux figure l’annonce spectaculaire du groupe japonais SoftBank, qui prévoit d’investir 45 milliards d’euros d’ici à 2031 dans un vaste programme de centres de données dédiés à l’intelligence artificielle. Selon le président de la République, cette nouvelle vague d’investissements marque une étape majeure dans le développement technologique et industriel de la France.

La France veut devenir un leader européen de l’intelligence artificielle

Pour Emmanuel Macron, ces projets doivent permettre à la France de devenir le principal pôle européen en matière de capacités de calcul, de stockage de données et de développement de l’intelligence artificielle. Le chef de l’État estime que le pays est désormais en mesure de combler une partie de son retard face aux États-Unis et à la Chine dans ce secteur stratégique.

Présent à ses côtés, le président-directeur général de SoftBank, Masayoshi Son, a salué les atouts français, notamment la disponibilité d’une électricité décarbonée grâce au nucléaire. Selon lui, la France possède désormais les conditions nécessaires pour devenir un centre majeur de production et d’exportation d’intelligence artificielle en Europe. Le dirigeant japonais a également souligné la rapidité avec laquelle ce partenariat a été conclu, seulement quelques semaines après ses premiers échanges avec Emmanuel Macron lors d’un déplacement officiel à Tokyo.