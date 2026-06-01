Les sidérurgistes indiens s’inquiètent du retour massif de l’acier chinois à bas prix

Les producteurs d’acier indiens font face à une nouvelle hausse des importations chinoises, malgré les mesures de protection mises en place par New Delhi. Selon des données gouvernementales provisoires consultées par Reuters, les exportations chinoises d’acier fini vers l’Inde ont plus que doublé en avril, atteignant environ 232 000 tonnes, leur niveau le plus élevé depuis au moins deux ans.

Cette progression permet à la Chine de devenir le premier fournisseur d’acier fini de l’Inde, un développement qui inquiète fortement les industriels locaux. Les entreprises du secteur craignent d’être confrontées à une nouvelle vague de produits chinois vendus à des prix particulièrement compétitifs.

L’Inde, deuxième producteur mondial d’acier brut, avait pourtant instauré en décembre des droits de douane sur certaines catégories d’acier importé pour une durée de trois ans. Ces mesures avaient temporairement permis de ralentir les importations chinoises.

Les données montrent que les exportations chinoises sont principalement composées de bobines laminées à chaud, suivies de produits en acier inoxydable. Si les bobines laminées à chaud sont soumises aux droits de douane indiens, les produits en acier inoxydable bénéficient toujours d’une exemption.

Selon un dirigeant du secteur cité par Reuters, les bobines laminées à chaud en provenance de Chine restent entre 11 et 37 dollars moins chères par tonne que les produits équivalents disponibles sur le marché indien. Cet écart de prix continue d’attirer les acheteurs malgré les barrières douanières.

Les producteurs indiens redoutent que cette concurrence accrue ne pèse sur leurs marges et sur leurs investissements, alors que l’industrie sidérurgique du pays cherche à accroître ses capacités de production pour répondre à la demande intérieure et soutenir les grands projets d’infrastructures du gouvernement.

La hausse des exportations chinoises intervient dans un contexte de ralentissement du marché immobilier et industriel en Chine, poussant de nombreux producteurs à écouler leurs excédents sur les marchés étrangers à des prix agressifs. Cette stratégie alimente les tensions commerciales dans plusieurs régions du monde, où les industriels réclament des protections supplémentaires contre les importations à bas coût.