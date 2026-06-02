Nathalie Kosciusko-Morizet apporte son soutien à Édouard Philippe pour 2027

Nathalie Kosciusko-Morizet a rompu le silence ce mardi 2 juin. L’ancienne ministre de l’Écologie sous Nicolas Sarkozy, qui s’était effacée de la vie politique après son échec aux législatives de 2017, a officialisé son soutien à Édouard Philippe en vue de l’élection présidentielle de 2027. Ce retour sur le devant de la scène intervient près de dix ans après son retrait volontaire, marquant ainsi un tournant inattendu dans le paysage politique français. La prise de position de l’ex-députée de Paris constitue un renfort symbolique pour l’ancien Premier ministre, qui structure progressivement son camp pour la course à l’Élysée.

Un scrutin sans président sortant

L’élection présidentielle de 2027 se déroulera au premier semestre, avec un premier tour prévu le 11 ou le 18 avril et un second tour le 25 avril ou le 2 mai, selon les règles constitutionnelles. Emmanuel Macron, élu en 2017 puis réélu en 2022, ne pourra pas briguer un troisième mandat consécutif en vertu de la loi constitutionnelle de 2008. Le président sortant a d’ailleurs confirmé en avril 2026 qu’il ne ferait plus de politique après avoir quitté l’Élysée, laissant ainsi le champ libre aux prétendants de tous bords.

Recomposition du centre-droit

Le ralliement de Nathalie Kosciusko-Morizet à Édouard Philippe s’inscrit dans une recomposition du centre-droit français. L’ancienne figure de l’écologie politique sous l’ère Sarkozy choisit de revenir sur le terrain électoral en soutenant le maire du Havre, qui incarne une droite modérée et gestionnaire. Cette annonce pourrait peser dans la dynamique de campagne du candidat, à quelques mois d’un scrutin dont l’issue demeure ouverte.