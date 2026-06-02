Décès d’Edgar Morin : une cérémonie d’hommage national organisée mercredi aux Invalides

Figure majeure de la pensée française contemporaine, Edgar Morin recevra un hommage national mercredi aux Invalides, a annoncé l’Élysée. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron dans la cour du Dôme des Invalides, exceptionnellement choisie en raison de travaux en cours sur le site.

Le sociologue et philosophe, décédé le 29 mai à l’âge de 104 ans, laisse derrière lui une œuvre considérable qui a marqué plusieurs générations de chercheurs, d’intellectuels et de responsables politiques. Jusqu’à ses derniers jours, il continuait d’intervenir dans le débat public sur les grandes questions de société, de démocratie et d’humanité.

Une figure intellectuelle unanimement saluée

Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages se multiplient en France comme à l’étranger. Emmanuel Macron a salué un « penseur du siècle » dont les travaux ont profondément contribué à renouveler la réflexion sur la complexité du monde contemporain. Son épouse, Sabah Abouessalam Morin, a souligné qu’il était resté attentif aux grands enjeux humains jusqu’à la fin de sa vie.

Auteur d’une œuvre traduite dans de nombreuses langues, Edgar Morin s’était imposé comme l’une des voix les plus respectées de la vie intellectuelle française. Son héritage scientifique, philosophique et humaniste continue d’influencer les débats contemporains bien au-delà des frontières françaises.