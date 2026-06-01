Gironde : après quatre noyades en dix jours, les communes du littoral réclament davantage de moyens pour surveiller les plages

Confrontées à une affluence exceptionnelle liée à la canicule précoce et à une série dramatique de noyades, les stations balnéaires de Gironde tirent la sonnette d’alarme. Réunies au sein du Sivu33, le syndicat chargé de la sécurité des plages, elles demandent un soutien financier accru des collectivités territoriales afin de renforcer les dispositifs de surveillance sur le littoral atlantique.

Selon les élus locaux, plus de 130.000 personnes ont fréquenté les plages girondines durant le week-end de Pentecôte, un niveau habituellement observé au cœur du mois d’août. « Aujourd’hui, nous ne sommes plus en capacité d’assumer seuls le financement de cette mission », a alerté Laurent Peyrondet, maire de Lacanau et président du Sivu33, appelant Bordeaux Métropole, le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine à participer à cet effort.

Des noyades qui relancent le débat sur la surveillance

Cette mobilisation intervient alors que quatre personnes ont perdu la vie par noyade en l’espace de dix jours sur les côtes girondines. Trois victimes ont notamment été emportées par des baïnes, ces courants particulièrement dangereux qui caractérisent le littoral aquitain et peuvent entraîner les baigneurs vers le large en quelques instants.

Face à cette situation, la préfecture a appelé à une mobilisation collective des services de l’État, des collectivités locales et des services de secours afin de renforcer la prévention. Une quarantaine de CRS maîtres-nageurs sauveteurs viendront épauler les équipes communales à partir du 1er juillet. Les élus estiment toutefois que le changement climatique et la multiplication des épisodes de chaleur précoce imposent désormais d’étendre la surveillance bien au-delà de la saison estivale traditionnelle, potentiellement des vacances de Pâques jusqu’à celles de la Toussaint.