Guerre en Ukraine : des drones frappent un oléoduc, une raffinerie et un dépôt de carburant en Russie

Des drones ukrainiens ont visé plusieurs infrastructures énergétiques en Russie lors de frappes nocturnes, touchant notamment une station de pompage d’un oléoduc, une raffinerie et un dépôt de carburant, selon des autorités russes et ukrainiennes. Ces attaques s’inscrivent dans une intensification de la campagne de frappes à longue portée menée par Kiev.

Les opérations ont eu lieu dans plusieurs régions russes, ciblant des installations considérées comme stratégiques pour l’approvisionnement énergétique du pays. Les autorités locales ont confirmé des incidents sur des sites industriels liés au transport et au raffinage du pétrole.

Du côté ukrainien, ces frappes s’inscrivent dans une stratégie visant à affaiblir les capacités logistiques et énergétiques de la Russie, en particulier dans le secteur des hydrocarbures, qui joue un rôle central dans le financement de l’effort de guerre russe.

Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir intercepté et détruit 216 drones au cours de la nuit. Malgré ce chiffre, plusieurs appareils auraient réussi à atteindre leurs cibles, selon les autorités régionales russes.

Les dégâts précis causés par ces attaques n’ont pas été immédiatement établis de manière indépendante. Les autorités russes ont toutefois reconnu des perturbations sur certains sites, sans donner de bilan détaillé.

Ces frappes interviennent dans un contexte d’escalade des attaques transfrontalières entre la Russie et l’Ukraine, alors que les deux camps continuent de cibler des infrastructures critiques à l’arrière du front. Les drones sont devenus un outil central de cette guerre d’usure, notamment pour les frappes en profondeur.