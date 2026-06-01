Liban : Omar Harfouch et Michel El Murr lancent «MFM Radio» après le succès du quotidien «Nidaa al Watan» pour contrer l’influence pro-iranienne

Après Nidaa Al Watan, quotidien papier et numérique devenu incontournable en un an, Omar Harfouch et Michel El Murr lancent MFM Radio, qui vient agrandir leur empire médiatique. Les deux hommes poursuivent ainsi, main dans la main, leur montée en puissance dans le paysage médiatique libanais. Après le succès de Nidaa Al Watan, quotidien papier et numérique devenu en une seule année une référence incontournable au Liban et auprès de la diaspora, les deux associés intègrent MFM Radio à l’univers de MTV. Ce lancement permet d’ installer une voix libanaise libre, souveraine et indépendante face à une propagande pro-iranienne puissante, organisée, financée et déjà très présente dans la presse, la télévision et les réseaux d’influence.

Nidaa Al Watan, “L’Appel de la patrie”, né face à la propagande pro-Hezbollah

Pour rappel, Nidaa Al Watan, qui signifie “L’Appel de la patrie”, a été lancé il y a un an, dès les premiers jours des bombardements contre le Hezbollah. Dès sa création, le quotidien a assumé une ligne éditoriale frontale face au discours pro-Hezbollah et à l’appareil médiatique pro-iranien. Là où certains médias libanais continuent d’employer des formules ambiguës, voire favorables au Hezbollah, Nidaa Al Watan a choisi une ligne directe. Le quotidien ne parle pas de “résistance libanaise” pour désigner le Hezbollah, mais le présente comme une milice armée, responsable d’une partie de la destruction du pays, de l’affaiblissement de l’État libanais et de la perte de contrôle sur des zones entières du territoire. En très peu de temps, Nidaa Al Watan a gagné ses lecteurs, ses abonnés et sa crédibilité. Face à un quotidien pro-iranien installé depuis longtemps, doté d’une forte présence médiatique et distribué largement, Nidaa Al Watan a réussi à s’imposer comme un contrepoids d’envergure. Le journal a progressé rapidement en diffusion, en lectorat et en influence, jusqu’à dépasser ses concurrents sur plusieurs terrains essentiels : l’attention du public, la confiance des lecteurs et la capacité à imposer ses sujets dans le débat national.

Une voix pour les chrétiens du Liban, les souverainistes et la diaspora

Le succès de Nidaa Al Watan tient aussi à ce qu’il a rendu audible une partie du Liban trop longtemps marginalisée dans le débat médiatique. La voix des chrétiens du Liban, des Libanais attachés à la souveraineté du pays, des indépendants et de la diaspora a retrouvé un espace clair, puissant et visible.

Le quotidien s’est construit autour d’une idée simple : le Liban ne peut pas être réduit à la logique de la guerre, de la tutelle étrangère et de la propagande. Le pays a aussi une autre tradition, celle de la vie, de la liberté, de la prospérité, de la culture et de l’ouverture.

MFM Radio, la suite logique du quotidien

C’est dans cette continuité que Omar Harfouch et Michel El Murr lancent donc aujourd’hui MFM Radio. La station vient compléter l’offre de Nidaa Al Watan en donnant au public un accès plus immédiat à l’information. Avec MFM Radio, les Libanais peuvent suivre l’actualité sur la fréquence 101.5 FM, mais aussi en numérique, en audio et en vidéo, via les plateformes de MTV. Cette nouvelle offre permet aux citoyens, notamment à ceux qui passent de longues heures dans les embouteillages, d’écouter une information libre, directe et indépendante, sans dépendre des récits imposés par les médias pro-iraniens.

Une radio politique, mais pas seulement

À noter que si MFM Radio est présentée comme une station politique, sa grille ne se limite pas à la politique. Elle couvre aussi l’économie, le sport, la culture, les dossiers judiciaires, les questions sécuritaires et militaires, ainsi que les grands sujets de société. Près de 20 programmes sont annoncés, portés par les visages de la station. La radio propose des débats, des bulletins d’information, des rendez-vous spécialisés et des formats pensés pour accompagner les auditeurs tout au long de la journée. Son slogan résume son positionnement : “La voix du droit et de la vérité.”

Omar Harfouch et Michel El Murr, main dans la main

Le lancement de MFM Radio confirme les liens fort entre Omar Harfouch et Michel El Murr. Les deux hommes avancent main dans la main dans un projet médiatique qui dépasse la seule création d’un nouveau média. Après Nidaa Al Watan, MFM Radio devient un nouvel outil dans une stratégie plus large : construire un pôle médiatique capable de faire face à l’influence pro-iranienne, de défendre une information souveraine et de parler à tous les Libanais, au pays comme à l’étranger. Cette stratégie s’appuie sur la conviction que le combat médiatique est devenu central au Liban. Face à des réseaux puissants, installés et financés, une présence imprimée, numérique, radiophonique, audiovisuelle et sociale sont indispensables.

Un empire médiatique entre le Liban, la France et l’Ukraine

Avec MFM Radio, Omar Harfouch élargit encore son empreinte médiatique. Son univers ne se limite pas au Liban. Il comprend aussi Entrevue en France, ainsi que le groupe Supernova en Ukraine. Cette expérience internationale pèse dans la construction actuelle. Avec son frère Walid Harfouch, Omar Harfouch a déjà développé en Ukraine une expertise dans la télévision, la radio et la presse. Leur parcours est notamment associé à Supernova Radio, présentée comme la première radio FM de l’histoire de l’Ukraine. Ce savoir-faire acquis à l’étranger est aujourd’hui réinvesti au Liban, dans un contexte politique et médiatique beaucoup plus tendu, mais avec la même logique : créer des médias capables d’exister, de peser et de prendre des risques éditoriaux. Tout ce dont le Liban a besoin…