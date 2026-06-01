Détroit d’Ormuz : les armateurs réclament des règles claires avant un retour à la normale en cas de paix

Les principaux acteurs du transport maritime ont appelé lundi à Athènes à l’instauration de règles claires encadrant la navigation dans le détroit d’Ormuz, dans l’hypothèse d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran. Selon eux, un tel cadre serait indispensable pour permettre un retour à des activités normales dans cette zone stratégique.

Ces déclarations ont été faites lors de conférences organisées en marge de la rencontre Capital Link et d’autres événements lançant Posidonia, un salon maritime bisannuel majeur du secteur. Armateurs et responsables de l’industrie maritime y ont évoqué les difficultés opérationnelles persistantes dans la région.

Les professionnels du secteur estiment qu’un accord politique ne suffirait pas à lui seul à garantir la fluidité du trafic maritime. Ils demandent la mise en place de mécanismes précis définissant les conditions d’entrée et de sortie des navires dans le détroit, l’un des passages maritimes les plus sensibles au monde.

Pankaj Khanna, président de Heidmar Maritime Holdings Corp, a insisté sur la nécessité d’un cadre réglementaire clair. Il a expliqué que, même en cas d’accord de paix, de nombreuses zones d’ombre subsisteraient concernant la navigation et la sécurité des routes maritimes.

Il a également indiqué que son entreprise avait actuellement un navire bloqué dans le Golfe depuis trois mois, illustrant selon lui les perturbations persistantes du trafic maritime. Il a souligné les conséquences humaines pour les équipages, certains marins manquant des événements familiaux majeurs en raison de leur immobilisation prolongée.

Les inquiétudes du secteur interviennent dans un contexte de fortes tensions géopolitiques dans la région, où le détroit d’Ormuz reste un point névralgique pour le transport mondial d’hydrocarbures et le commerce international. Les discussions à Athènes ont également réuni plusieurs responsables politiques et industriels du secteur maritime grec.