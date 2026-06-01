Alexis Tsipras lance un nouveau mouvement politique pour rassembler au-delà de la gauche grecque

Près de sept ans après avoir quitté le pouvoir, Alexis Tsipras fait son retour sur la scène politique grecque. L’ancien Premier ministre a annoncé la création d’Elas, un nouveau mouvement politique qui ambitionne de dépasser les clivages traditionnels de la gauche afin de séduire un électorat plus large et de proposer une alternative au gouvernement conservateur actuellement au pouvoir.

Lors d’un grand rassemblement organisé pour le lancement de cette nouvelle formation, l’ancien dirigeant de Syriza a appelé au rassemblement des forces progressistes et démocratiques. « Ensemble, nous nous engageons dans une nouvelle aventure au service de la grande majorité démocratique et progressiste », a-t-il déclaré devant ses partisans, dénonçant la corruption, les inégalités et le sentiment d’insécurité qui toucheraient selon lui une partie croissante de la population grecque.

Une stratégie de rassemblement au-delà des clivages politiques

Avec Elas, Alexis Tsipras cherche à élargir son audience au-delà de l’électorat traditionnel de gauche. L’ancien chef du gouvernement entend attirer des électeurs modérés, des centristes et des citoyens déçus par les formations politiques traditionnelles, dans un contexte marqué par une fragmentation croissante de l’opposition grecque.

Premier ministre entre 2015 et 2019, Alexis Tsipras s’était imposé sur la scène européenne lors de la crise de la dette grecque. Son retour intervient alors que plusieurs figures politiques du continent tentent de reconstruire des offres politiques transpartisanes capables de répondre aux préoccupations économiques et sociales. Reste désormais à savoir si ce nouveau mouvement parviendra à s’imposer comme une force majeure lors des prochaines échéances électorales en Grèce.