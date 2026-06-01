Pierre-Jean Chalençon insulte Carla Bruni-Sarkozy : «C’est une p*te. C’est une libertine.»

Nouvelle sortie violente de Pierre-Jean Chalençon. Interrogé par The News sur X, l’ancien acheteur d’Affaire conclue s’en est pris à Carla Bruni-Sarkozy avec des propos insultants et sexuellement dégradants.

Carla Bruni-Sarkozy violemment visée

Pierre-Jean Chalençon a de nouveau provoqué un tollé. Dans une vidéo diffusée par The News, le collectionneur spécialiste de Napoléon a tenu des propos visant Carla Bruni-Sarkozy, épouse de Nicolas Sarkozy. Face caméra, il a d’abord lancé : « Quant à M. Nicolas Sarkozy, je pense qu’il a une femme qui est très connue dans Paris pour aimer les choses comme ça. C’est quand même une libertine. »

La déclaration, déjà lourde d’allusions sexuelles, a ensuite basculé dans l’injure directe.

« Une pute, c’est une pute »

Pierre-Jean Chalençon a poursuivi en assumant son ton brutal : « Moi, je dis les choses parce que ça va ! Une pute, c’est une pute. Un escroc, c’est un escroc… » L’ex-Première dame n’a pas réagi publiquement à cette sortie au moment où la vidéo circule. À ce stade, aucune procédure n’a été annoncée publiquement par Carla Bruni-Sarkozy ou Nicolas Sarkozy.

Une nouvelle polémique pour Pierre-Jean Chalençon

Pierre-Jean Chalençon est connu du grand public pour sa participation à Affaire conclue, où il intervenait comme acheteur. Depuis son départ de l’émission, il s’est surtout fait remarquer par des prises de parole polémiques et des provocations répétées. Cette nouvelle vieéo ajoute un épisode de plus à une image médiatique déjà très abîmée. Cette fois, la cible est l’une des anciennes Premières dames les plus connues de France…