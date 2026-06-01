La banane de Comedian volée au Centre Pompidou-Metz : une plainte déposée contre X

La disparition a été constatée samedi après-midi par un agent de surveillance du Centre Pompidou-Metz : la banane constituant l’élément périssable de Comedian, l’œuvre emblématique de Maurizio Cattelan, une banane fixée au mur par un ruban adhésif, avait disparu. Le musée a annoncé dès le lendemain avoir déposé plainte contre X. Si « la valeur de l’œuvre réside dans son certificat d’authenticité et dans le protocole qui régit sa présentation » plutôt que dans son fruit lui-même, remplacé tous les trois jours, « l’établissement condamne cet acte qui porte atteinte au respect dû aux œuvres exposées », précise le communiqué. La banane a été remplacée et l’œuvre a retrouvé sa présentation habituelle dans les plus brefs délais.

Deuxième incident en moins d’un an, une œuvre à l’histoire déjà mouvementée

Ce n’est pas la première fois que Comedian fait l’objet d’un incident à Metz. En juillet 2025, un visiteur avait mangé le fruit pour en dénoncer le prix. Cette fois-ci, le centre a choisi de porter plainte car l’auteur n’est pas identifié : « on n’a pas de dialogue possible », a expliqué Elsa De Smet, responsable de la communication, à l’AFP. « C’est la deuxième fois que cela se produit », a-t-elle ajouté, invoquant une question de respect de l’œuvre. Créée en 2019, Comedian est présentée dans le cadre de l’exposition « Dimanche sans fin » débutée en mai 2025, qui court jusqu’au 25 janvier 2027. L’œuvre, qui existe en trois exemplaires, a depuis ses débuts suscité des réactions provocatrices : à Miami lors de sa première exposition, un artiste l’avait mangée pour dénoncer son prix de 120 000 dollars. En novembre 2021, un exemplaire vendu 5,2 millions de dollars chez Sotheby’s avait été ingéré en public par Justin Sun, fondateur de la plateforme de cryptomonnaies Tron, qui avait commenté que « la banane est bien meilleure que les autres bananes ».