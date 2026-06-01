Théo Fernandez sillonne la France avec son camion casting gratuit pour ouvrir les portes du cinéma à tous

Quelques jours après la fin du Festival de Cannes, la ville accueillait un tout autre visage du cinéma. Les 30 et 31 mai, Théo Fernandez, connu du grand public pour son rôle de « Coin-Coin » dans la saga Les Tuche, a installé son camion casting face à l’espace Miramar, proposant à quiconque le souhaitait de passer gratuitement un court essai filmé d’une à deux minutes devant une directrice de casting professionnelle. Près de 300 personnes sont venues tenter leur chance en deux jours. L’initiative, imaginée avec Jules, un technicien du cinéma et de la télévision avec lequel l’acteur de 27 ans travaille régulièrement, sillonne la France depuis un an, de Lille à Bordeaux en passant par Marseille et Montpellier. Prochaine étape : Lyon en juillet.

Un accès simple, sans sélection ni frais, pour franchir une première porte

Le principe est volontairement dépourvu d’obstacles. On scanne un QR code sur le camion pour s’inscrire, obtenir son heure de passage, et se présenter ensuite sans stress. Les participants peuvent interpréter un texte proposé sur place ou apporter leur propre scène, et peuvent repartir avec les images de leur passage. « Je veux que les gens ne se mettent pas en danger financièrement. C’est compliqué d’entrer dans un studio, des écoles et cela coûte cher », explique Théo Fernandez à France 3 Côte d’Azur. « Mon conseil ? Ne pas essayer de faire bien, mais essayer de faire soi », ajoute-t-il. Dans le camion, la directrice de casting Albane accompagne chaque participant avec bienveillance. Parmi les candidats cannoises : Jules, 22 ans, étudiant en commerce venu par curiosité après quelques mois de théâtre, ou Lily, 11 ans, de Fréjus, qui « veut être actrice » et fait déjà de petits films avec ses copines. Théo Fernandez propose par ailleurs une école en ligne baptisée Anyone, pour prolonger l’accompagnement au-delà du camion.